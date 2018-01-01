У Харкові обіцяють відновити тепло в 400 житлових будинках

Люди сиділи в холоді всі вихідні

Заступник Харківського міського голови Ігор Терехов повідомив, що подачу тепла у Харкові повністю відновлять уже сьогодні. Про це повідомляє видання «Радіо Свобода». «Що стосується Індустріального району, то ви знаєте, що вже йде запуск, школи підключені, дитячий садок підключений. Поступово включається житловий фонд і, я думаю,



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Люди сиділи в холоді всі вихідні

Заступник Харківського міського голови Ігор Терехов повідомив, що подачу тепла у Харкові повністю відновлять уже сьогодні. Про це повідомляє видання «Радіо Свобода».

«Що стосується Індустріального району, то ви знаєте, що вже йде запуск, школи підключені, дитячий садок підключений. Поступово включається житловий фонд і, я думаю, що якщо все піде саме так, як ми плануємо, то вже пообіді 26 лютого всі житлові будинки будуть з теплом», - повідомив він.

За словами Терехова, працівники комунальних служб змогли встановити місце прориву тепломагістралі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові через аварію на тепломагістралі без теплопостачання залишилися більше 400 житлових будинків, заняття у навчальних закладах скасовують.