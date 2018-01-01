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    У Харкові більше 400 житлових будинків залишились без опалення

    Наразі аварію ліквідовують
    У Харкові через аварію на тепломагістралі без теплопостачання залишилися більше 400 житлових будинків, заняття у навчальних закладах скасовують. Про це повідомляє прес-служба місцевої міськради. Як повідомляється, порив стався на тепломагістралі, яка йде від ТЕЦ-5. Наразі на місці аварії працюють кілька бригад: комунальники відкачують воду, потім
    • Сьогодні, 20:30
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    Наразі аварію ліквідовують

    У Харкові через аварію на тепломагістралі без теплопостачання залишилися більше 400 житлових будинків, заняття у навчальних закладах скасовують. Про це повідомляє прес-служба місцевої міськради.

    Як повідомляється, порив стався на тепломагістралі, яка йде від ТЕЦ-5. Наразі на місці аварії працюють кілька бригад: комунальники відкачують воду, потім розкриють теплотрасу і приступлять до ліквідації дефекту.

    Відзначається, що за нормативами, на усунення неполадки після розтину тепломагістралі потрібно від 8 до 12 годин.

    Поки виконуються відповідні роботи без тепла і гарячої води залишаються понад 400 житлових будинків у Київському та Шевченківському районах міста.

    Харків опалення аварія
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