У Харкові повісилася 19-річна мешканка Індії



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Деталі інциденту з’ясовуються

Відкрито кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з позначкою «самогубство»

У Харкові знайшли повішеною 19-річну дівчину з Індії. Про це у середу повідомляє обласне управління Нацполіції.

«Інформація надійшла у вівторок близько 22:00 про те, що в Харкові знайшли повішеною 19-річну дівчину з Індії. Відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з позначкою «самогубство», - повідомили силовики.

Нагадаємо, у Харкові поліцейські з’ясовують обставини травмування жінки, яка за попередньою інформацією, випала з балкона будинку на проспекті Московському під час збивання бурульок.

Також повідомлялося, що на Харківщині чоловік підірвав себе на цвинтарі.