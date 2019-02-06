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    Події в Україні

    У Харкові повісилася 19-річна мешканка Індії

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    <p>Деталі інциденту з&rsquo;ясовуються</p> - У Харкові повісилася 19-річна мешканка Індії

    Деталі інциденту з’ясовуються

    Відкрито кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з позначкою «самогубство»

    У Харкові знайшли повішеною 19-річну дівчину з Індії. Про це у середу повідомляє обласне управління Нацполіції.

    «Інформація надійшла у вівторок близько 22:00 про те, що в Харкові знайшли повішеною 19-річну дівчину з Індії. Відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з позначкою «самогубство», - повідомили силовики.

    Нагадаємо, у Харкові поліцейські з’ясовують обставини травмування жінки, яка за попередньою інформацією, випала з балкона будинку на проспекті Московському під час збивання бурульок.

    Також повідомлялося, що на Харківщині чоловік підірвав себе на цвинтарі.

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