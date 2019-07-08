У Харкові «замінували» усі торговельні центри та вокзал



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За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління

Проводиться евакуація громадян

У Харкові у понеділок, 8 липня, «замінували» усі торговельні центри та залізничний вокзал. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що за адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.

«Повідомлення про закладення вибухівки в усіх торговельних центрах та залізничному вокзалі Харкова надійшли до поліції 8 липня. На даний час проводиться огляд приміщень та прилеглої території», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня у Харкові правоохоронці шукали вибухівку на стадіоні «Металіст» і станції метро «Спортивна».

Як раніше стало відомо, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявляв, що МВС змінило алгоритм реагування на повідомлення про мінування. Зазначалося, що це рішення було прийнято, щоб не допустити зриву процесу голосування у день виборів до Верховної ради.

Додамо також, 2 липня у Києві перевіряли всі дитячі сади після повідомлення про мінування. У листі, надісланому на електронну пошту Головного управління ДСНС у Києві, повідомлялося, що заміновані всі дитячі сади, і вони нібито можуть вибухнути о 13:00.