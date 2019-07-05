«Заміновано» все: у Києві шукають вибухівку на вокзалах, у гіпермаркетах і ТРЦ



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На місцях працюють вибухотехніки

Сьогодні, 5 липня, від аноніма надійшло повідомлення про замінування у Києві усіх торговельних центрів, гіпермаркетів, центрального залізничного вокзалу та автовокзалу.

Про це повідомляють Вартові Еспресо.

На місце виїхали кінологи, вибухотехніки та слідчі. Інформація перевіряється вирішується питання про евакуацію людей.

Нагадаємо, 2 липня в Києві невідомий повідомив про замінування всіх дитячих садочків і будівлі Шевченківського районного суду столиці. В результаті перевірки вибухонебезпечних предметів не було знайдено. Повідомлення про мінування виявилося хибним.

24 червня у Києві було «заміновано» 19 ТРЦ, всі пологові будинки, навчальні заклади, говорять у відомстві.

Як повідомлялося, з 17 по 23 червня столичні рятувальники здійснили 19 виїздів на мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 441 виїзд (за аналогічний період 2018 року 90 виїздів) по заявках щодо мінування об’єктів Києва. Усі повідомлення про мінування виявились хибними.