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    Події в Україні

    У Херсоні загорілося судно, яке стояло на ремонті

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    У Херсоні загорілося судно - У Херсоні загорілося судно, яке стояло на ремонті
    У Херсоні загорілося судно
    Фото: ДСНС

    Постраждалих в результаті пожежі немає

    На території Херсонського судноремонтного заводу ім. Комінтерну загорілося судно, яке стояло на ремонті. Про це повідомило Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

    Повідомлення про загоряння надійшло в суботу о 9.15.

    Прибулі на місце рятувальники встановили, що горить палуба судна, яке на момент пожежі стояло на ремонті.

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    О 10.40 пожежу було локалізовано, а о 12.25 повністю ліквідовано на площі 40 кв. м.

    Причини загоряння встановлюються. Постраждалих в результаті пожежі немає.

    Нагадаємо, в ніч на 20 вересня у Луцьку горів військовий госпіталь.

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