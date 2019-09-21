У Херсоні загорілося судно, яке стояло на ремонті
У Херсоні загорілося судно
Фото: ДСНС
Постраждалих в результаті пожежі немає
На території Херсонського судноремонтного заводу ім. Комінтерну загорілося судно, яке стояло на ремонті. Про це повідомило Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.
Повідомлення про загоряння надійшло в суботу о 9.15.
Прибулі на місце рятувальники встановили, що горить палуба судна, яке на момент пожежі стояло на ремонті.
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О 10.40 пожежу було локалізовано, а о 12.25 повністю ліквідовано на площі 40 кв. м.
Причини загоряння встановлюються. Постраждалих в результаті пожежі немає.
Нагадаємо, в ніч на 20 вересня у Луцьку горів військовий госпіталь.