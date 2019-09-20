У Луцьку вночі горів військовий госпіталь



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Пацієнтів медзакладу евакуювали в Луцьку міську клінічну лікарню, ніхто з них не постраждав

В ніч на 20 вересня у Волинській області виникла пожежа у будівлі Луцького гарнізонного військового госпіталю. Про це повідомляє пресцентр ДСНС України.

«20 вересня о 02 год. 25 хв. у м. Луцьк по вул. Сенаторки Левчанівської, 4 на крівлі двоповерхової будівлі Луцького гарнізонного військового госпіталю виникла пожежа», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже о 05 год. 00 хв. рутяувальники ліквідували пожежу на площі 500 м2.

Додається, що внаслідок події жертв та постраждалих немає.

«Причини пожежі та збитки встановлюються. На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Волинській області», — резюмували у повідомленні пресцентру.

Зі слів очевидців, займання розпочалось одному з корпусів, який знаходиться ближче до медколеджу. Дах спалахнув за лічені хвилини, вогонь через дерев’яні перекриття швидко поширився всією верхньою частиною будівлі.





Пожежу в Луцькому гарнізонному військовому госпіталі о 3:12 локалізували, а о 5:00 ліквідували. Триває розбір конструкцій.



Зазначимо, що будівля перебуває на балансі Міноборони та має історичну цінність, тут знаходився Монастир ордена тринітаріїв.

До слова, колишня очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева повідомила, що вночі 17 вересня невідомі спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

У поліції заявили, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку Гонтаревої виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчиненні підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Тривають слідчі дії.

Потім в поліції уточнили, що підпал будинку Гонтаревої, очевидно, стався за допомогою запалювальної ракети.