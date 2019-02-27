У Карпатах рятувальники шукають двох туристів



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Рятувальники мають зв'язок з туристами

У рятувальній операції беруть участь 11 осіб

У Карпатах у районі гори Говерла рятувальники шукають двох туристів, які заблукали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«Учора, 26 лютого, о 20:50 в оперативно-рятувальну службу Закарпаття надійшла інформація, що в районі гори Говерла Рахівського району під час проходження туристичного маршруту втратили орієнтир на місцевості та заблукали двоє туристів (чоловік та жінка)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальникам повідомили про туристів, які втратили орієнтир, поліцейські.

«Для проведення пошуково-рятувальних робіт було створено дві групи: одна із фахівців гірського пошуково-рятувального відділення м. Рахів, а інша з ГПРВ с. Лазещина. Усього в пошуково-рятувальній операції, яка тривала цілу ніч, а зараз продовжується, бере участь 11 осіб та дві одиниці спецтехніки», - інформують у ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи ускладнюються через дуже погані погодні умови: в горах іде сильний сніг, погана видимість та сильний вітер. На щастя, з потерпілими є зв'язок. Туристи розповіли про орієнтовні координати місця знаходження.