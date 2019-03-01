У Карпатах шукають двох туристів з Одеси – ДСНС



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Пошуково-рятувальні роботи ускладнюються через загрозу сходження лавини

Туристів шукають три пошукові групи

У Карпатах, 28 лютого, загубилися двоє туристів з Одеси. Про це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій.

«28 лютого о 20:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту групою туристів (спуску з гори Говерла в сторону полонини Козмещик) Рахівського району травмувалась туристка. Туристів двоє, чоловік та жінка», – повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Наразі туристів шукають три пошукові групи.

«Пошуково-рятувальні роботи ускладнюються через загрозу сходження лавини, круті схили, обледеніння, сніговий покрив та відсутність мобільного зв’язку в місці проведення пошуків», – мовиться у повідомленні.