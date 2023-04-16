Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові оголосили заочну підозру в держзраді лідеру організації «Рoton»: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Харкові оголосили заочну підозру в держзраді лідеру організації «Рoton»: деталі
У Харкові оголосили заочну підозру в державній зраді лідеру організації «Рoton» Павлу Оніщенку
фото з відкритих джерел

37-річний харків'янин, який добровільно переїхав до країни-агресора, систематично закликав до насильницького захоплення влади в Україні

У Харкові оголосили заочну підозру в державній зраді лідеру організації «Рoton» Павлу Оніщенку.

Про це повідомив у Facebook речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«Співробітники Служби безпеки України зібрали докази та оголосили підозру у державній зраді та низці інших злочинів ватажку скандальновідомої харківської громадської організації «Рoton»», –  йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 37-річний харків'янин, який добровільно переїхав до країни-агресора, систематично публікував в Інтернеті матеріали із виправдовуванням збройної агресії рф проти України та із закликами до насильницького захоплення державної влади.

«У своїх публікаціях він поширював наративи російської пропаганди на кшталт: «москва и Киев один народ», «Денацификация в Украине». Цим він допомагав державі-агресору проводити спеціальні інформаційні операції на шкоду Україні, щоб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та сформувати негативне ставлення до нашої держави у світі. Для цього зловмисник використовував особисті профілі у соціальній мережі «ТікТок» та на сервісі відеохостингу Youtube», –  зазначив Абдула.

За його словами, лінгвістична семантико-текстуальна експертиза мовлення, проведена фахівцями Національного наукового центру Інституту судових експертиз ім. Бокаріуса, підтвердила протиправний характер закликів харків'янина.

Заочно фігурантові повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада у формі переходу на бік ворога та надання іноземній державі допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до захоплення державної влади, вчинені повторно); ч. 3 ст. 436-2 (створення та поширення матеріалів із виправдовуванням збройної агресії російської федерації проти України, вчинені повторно).

Нагадаємо, раніше, Служба безпеки затримала у Хмельницькому проросійського пропагандиста, що допомагав агресору у війні проти України. Ще до початку повномасштабного вторгнення він входив до пулу політичних піарників, які працювали на Віктора Медведчука.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Авіація ворога завдала ударів по Україні та масові протести в Ізраїлі: головне за ніч
Авіація ворога завдала ударів по Україні та масові протести в Ізраїлі: головне за ніч
У Харкові оголосили заочну підозру в держзраді лідеру організації «Рoton»: деталі
У Харкові оголосили заочну підозру в держзраді лідеру організації «Рoton»: деталі
На Херсонщині юнак втратив два пальці через небезпечну знахідку
На Херсонщині юнак втратив два пальці через небезпечну знахідку
Вільнюський саміт НАТО: Зеленський розповів про очікування України
Вільнюський саміт НАТО: Зеленський розповів про очікування України
ЗСУ взяли в полон десятки окупантів під Бахмутом і Мар’їнкою
ЗСУ взяли в полон десятки окупантів під Бахмутом і Мар’їнкою
Половина автоматів клинить: окупант скаржиться, що нічим убивати українців (перехоплення)
Половина автоматів клинить: окупант скаржиться, що нічим убивати українців (перехоплення)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Китай відмовив Блінкену у візиті: названо причину
36K
Кому потрібно замінити водійське посвідчення: роз'яснення МВС
26K
Німець побив російську туристку в турецькій бані, коли дізнався звідки вона
24K
П'ятирічний автор фрази «Скоро вже буде Паска» показав своє господарство (відео)
6795
Український прапор у центрі Санкт-Петербурга: що сталося (відео)
6435
Великдень 2023: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках

Новини

Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Сьогодні, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Сьогодні, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Сьогодні, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Сьогодні, 03:56
Авіація загарбників атакувала Сумщину і Чернігівщину (фото)
Сьогодні, 00:56
Великдень 2023: де дивитися трансляції богослужінь ПЦУ та УГКЦ – список каналів
Вчора, 23:38

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту