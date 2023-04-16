У Харкові оголосили заочну підозру в держзраді лідеру організації «Рoton»: деталі
37-річний харків'янин, який добровільно переїхав до країни-агресора, систематично закликав до насильницького захоплення влади в Україні
У Харкові оголосили заочну підозру в державній зраді лідеру організації «Рoton» Павлу Оніщенку.
Про це повідомив у Facebook речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
«Співробітники Служби безпеки України зібрали докази та оголосили підозру у державній зраді та низці інших злочинів ватажку скандальновідомої харківської громадської організації «Рoton»», – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 37-річний харків'янин, який добровільно переїхав до країни-агресора, систематично публікував в Інтернеті матеріали із виправдовуванням збройної агресії рф проти України та із закликами до насильницького захоплення державної влади.
«У своїх публікаціях він поширював наративи російської пропаганди на кшталт: «москва и Киев один народ», «Денацификация в Украине». Цим він допомагав державі-агресору проводити спеціальні інформаційні операції на шкоду Україні, щоб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та сформувати негативне ставлення до нашої держави у світі. Для цього зловмисник використовував особисті профілі у соціальній мережі «ТікТок» та на сервісі відеохостингу Youtube», – зазначив Абдула.
За його словами, лінгвістична семантико-текстуальна експертиза мовлення, проведена фахівцями Національного наукового центру Інституту судових експертиз ім. Бокаріуса, підтвердила протиправний характер закликів харків'янина.
Заочно фігурантові повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада у формі переходу на бік ворога та надання іноземній державі допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до захоплення державної влади, вчинені повторно); ч. 3 ст. 436-2 (створення та поширення матеріалів із виправдовуванням збройної агресії російської федерації проти України, вчинені повторно).
Нагадаємо, раніше, Служба безпеки затримала у Хмельницькому проросійського пропагандиста, що допомагав агресору у війні проти України. Ще до початку повномасштабного вторгнення він входив до пулу політичних піарників, які працювали на Віктора Медведчука.
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