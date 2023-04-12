Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ затримала пропагандиста Медведчука, який закликав до поділу України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала пропагандиста Медведчука, який закликав до поділу України
На початку 2020 року чоловік добровільно почав працювати на російське інформагентство «News-front», зареєстроване у тимчасово окупованому Криму
фото: пресслужба СБУ

Фігуранту обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави

Служба безпеки затримала у Хмельницькому проросійського пропагандиста, що допомагав агресору у війні проти України. Ще до початку повномасштабного вторгнення він входив до пулу політичних піарників, які працювали на Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що фігурант займався «розкруткою» медійного образу поплічника кремля як «миротворця», якого «чують» у Москві. Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах.

Крім того, на початку 2020 року він добровільно почав працювати на російське інформагентство «News-front», зареєстроване у тимчасово окупованому Криму.

Після початку повномасштабної агресії РФ фігурант перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах. Також він займався дискредитацією Сил оборони та поширював фейки про внутрішньо-політичну обстановку в Україні. Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника у Хмельницькому виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які він використовував у злочинних діях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Фігуранту обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Як повідомлялося, СБУ покарала беркутівця, який знущався над депортованими українськими дітьми.

Теги: інтернет державна зрада зрада СБУ Віктор Медведчук

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Організатором злочинної групи є колишній мешканець Миколаївщини, проросійський пропагандист Юрій Барабашов
Уся колабораційна «верхівка» звільненої Снігурівки постане перед судом: деталі
4 квiтня, 16:46
Блогерка захоплюється російськими військовими та «романтикою» фашизму
Росіянка, яка живе у Німеччині і захоплюється фашизмом, набила тату з Медведчуком
31 березня, 10:57
Партію, яку очолював Кива, заборонили влітку 2022 року
У Львові відбувся суд над екснардепом Кивою
27 березня, 19:31
Інформаторка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах
Фальшива переселенка допомагала ворогу атакувати Львів
27 березня, 14:35
Російські футболісти можуть зняти з себе санкції?
Росія проводить спецоперацію для повернення на турніри УЄФА
23 березня, 12:15
Медведчук має в Росії новий бізнес – розслідування «Схем»
Медведчук має в Росії новий бізнес – розслідування «Схем»
21 березня, 19:17
СБУ викрила 16 облгазів на розкраданні державного палива (фото)
СБУ викрила 16 облгазів на розкраданні державного палива (фото)
17 березня, 19:29
СБУ затримала представниць російської агентури
СБУ викрила російських агенток, які зливали позиції ЗСУ під Бахмутом
16 березня, 10:19
На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили зраднику про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України
Колишній співробітник СБУ закликав колег та захисників до дезертирства: деталі скандалу
15 березня, 13:48

Події в Україні

Шокуюча страта українського військового: мотиви Росії, реакція світу та влади
Шокуюча страта українського військового: мотиви Росії, реакція світу та влади
СБУ затримала пропагандиста Медведчука, який закликав до поділу України
СБУ затримала пропагандиста Медведчука, який закликав до поділу України
Росіяни готуються втікати із ЗАЕС – Центр нацспротиву
Росіяни готуються втікати із ЗАЕС – Центр нацспротиву
ЗСУ проти армії Путіна: найзнаковіші заяви, що свідчать про майбутню перемогу
ЗСУ проти армії Путіна: найзнаковіші заяви, що свідчать про майбутню перемогу
На Житомирщині дві парафії УПЦ МП перейшли до Помісної церкви
На Житомирщині дві парафії УПЦ МП перейшли до Помісної церкви
Ікона відомого українофоба: знахідка в хмельницькому храмі приголомшила соцмережі
Ікона відомого українофоба: знахідка в хмельницькому храмі приголомшила соцмережі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Росія випустила ракету по Казахстану
71K
Дефолт настане вже восени?
44K
В’язень виграв Європейський суд. Україна готується до великих відшкодувань
14K
Італія ввела надзвичайний стан: яка причина
9885
Путін досі вірить, що може розтрощити Україну – директор ЦРУ 
9234
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову

Новини

ЗСУ відбили понад 70 ворожих атак на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:48
«Це у Путіна все красиво по телевізору. Ми, як гарматне м'ясо тут», – окупант (перехоплення)
Сьогодні, 04:24
Боєприпаси для фронту: в яких саме ЗСУ відчувають гостру потребу
Сьогодні, 03:07
У Горлівці окупанти вбили відому колаборантку
Сьогодні, 02:30
Окупанти жорстоко стратили українського полоненого: Банкова відреагувала
Сьогодні, 00:57
На Донеччині загинув гранатометник з Прикарпаття (фото)
Вчора, 23:24

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту