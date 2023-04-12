СБУ затримала пропагандиста Медведчука, який закликав до поділу України

На початку 2020 року чоловік добровільно почав працювати на російське інформагентство «News-front», зареєстроване у тимчасово окупованому Криму

Фігуранту обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави

Служба безпеки затримала у Хмельницькому проросійського пропагандиста, що допомагав агресору у війні проти України. Ще до початку повномасштабного вторгнення він входив до пулу політичних піарників, які працювали на Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Встановлено, що фігурант займався «розкруткою» медійного образу поплічника кремля як «миротворця», якого «чують» у Москві. Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах.

Крім того, на початку 2020 року він добровільно почав працювати на російське інформагентство «News-front», зареєстроване у тимчасово окупованому Криму.

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Після початку повномасштабної агресії РФ фігурант перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах. Також він займався дискредитацією Сил оборони та поширював фейки про внутрішньо-політичну обстановку в Україні. Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника у Хмельницькому виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які він використовував у злочинних діях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Фігуранту обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Як повідомлялося, СБУ покарала беркутівця, який знущався над депортованими українськими дітьми.