У Києві та ще низці областей оголошено повітряну тривогу: карта

У місті Нікополі існує загроза артобстрілу

Вночі, 12 грудня, у столиці та ще низці областей пролунали сирени.

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Наразі повітряна тривога оголошена у Києві та області, а також у Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Харківській областях.

Також у місті Нікополі існує загроза артобстрілу.

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Нагадаємо, вночі, 12 грудня, у Херсоні пролунали вибухи.

Додамо, російські окупанти 10 грудня атакували Херсонську область з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Усього було 45 обстрілів.