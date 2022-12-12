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У Києві та ще низці областей оголошено повітряну тривогу: карта

Альона Боженко
glavcom.ua
У Києві та ще низці областей оголошено повітряну тривогу: карта
В Україна повітряна тривога
фото ілюстративне

У місті Нікополі існує загроза артобстрілу

Вночі, 12 грудня, у столиці та ще низці областей пролунали сирени. 

Наразі повітряна тривога оголошена у Києві та області, а також у Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Харківській областях.

Також у місті Нікополі існує загроза артобстрілу.

У Києві та ще низці областей оголошено повітряну тривогу: карта фото 1

Нагадаємо, вночі, 12 грудня, у Херсоні пролунали вибухи.

Додамо, російські окупанти 10 грудня атакували Херсонську область з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Усього було 45 обстрілів.

Теги: тривога

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