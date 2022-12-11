Окупанти обстріляли Херсонщину: дві людини загинули

Окупанти атакували Херсонську область з артилерії та РСЗВ

Ще п'ять мешканців Херсонської області отримали поранення

Російські окупанти протягом минулої доби, 10 грудня атакували Херсонську область з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Усього було 45 обстрілів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



Внаслідок ворожих атак загинули дві людини, ще п'ять мешканців Херсонської області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Загарбники атакували житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, вранці в деокупованому Херсоні гримлять потужні вибухи, місто перебуває під обстрілом російських окупантів.

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Як повідомлялося, ввечері 10 грудня у Херсоні теж лунали гучні вибухи.

Генштаб ЗСУ у ранковому звіті 11 грудня інформував, що 10 грудня на Херсонському напрямку вогневого ураження зазнали передмістя і місто Херсон та інші населені пункти на прибережжі Дніпра.