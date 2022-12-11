Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Херсонщину: дві людини загинули

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Херсонщину: дві людини загинули
Окупанти атакували Херсонську область з артилерії та РСЗВ
Фото: з відкритих джерел

Ще п'ять мешканців Херсонської області отримали поранення

Російські окупанти протягом минулої доби, 10 грудня атакували Херсонську область з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Усього було 45 обстрілів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Внаслідок ворожих атак загинули дві людини, ще п'ять мешканців Херсонської області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загарбники атакували житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили в пологове відділення лікарні, кафе, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, вранці в деокупованому Херсоні гримлять потужні вибухи, місто перебуває під обстрілом російських окупантів.

Як повідомлялося, ввечері 10 грудня у Херсоні теж лунали гучні вибухи.

Генштаб ЗСУ у ранковому звіті 11 грудня інформував, що 10 грудня на Херсонському напрямку вогневого ураження зазнали передмістя і місто Херсон та інші населені пункти на прибережжі Дніпра.

Теги: Херсонщина поранення окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пенсійний Фонд відновив роботу на Херсонщині
На Херсонщині відновив роботу Пенсійний фонд
Вчора, 16:24
Рашисти обстріляли медичний заклад у Херсоні
Окупанти обстріляли пологовий будинок у Херсоні
Вчора, 16:34
Причини вибухів поки невідомі
У деокупованому Херсоні лунають гучні вибухи
Вчора, 23:30
Деокупований Херсон майже щодня перебуває під ворожим обстрілом
Херсон під масованим обстрілом: у місті гримлять вибухи
Сьогодні, 09:12

Події в Україні

Окупанти обстріляли Херсонщину: дві людини загинули
Окупанти обстріляли Херсонщину: дві людини загинули
Помер відомий журналіст, колишній прессекретар «Правого сектора»
Помер відомий журналіст, колишній прессекретар «Правого сектора»
Спецпризначенці СБУ знищили вантажівку з 10 окупантами
Спецпризначенці СБУ знищили вантажівку з 10 окупантами
В окупованому Мелітополі знищено дві бази окупантів
В окупованому Мелітополі знищено дві бази окупантів
Нищили ворожі дрони та живу силу окупантів: Генштаб оновив втрати
Нищили ворожі дрони та живу силу окупантів: Генштаб оновив втрати
Стало відомо, хто влаштував «бавовну» в казармах окупантів у Криму
Стало відомо, хто влаштував «бавовну» в казармах окупантів у Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Путін вручив «Золоті зірки»: мережа зауважила на знімку потішну деталь
25K
Володимир Зеленський запровадив в Україні нове свято
16K
У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)
8992
Названо перелік приладів, які не можна підключати до генератора
7113
В Україні погіршиться погода: оголошено штормове попередження
6903
Путіна підштовхують до втечі

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Вчора, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
9 грудня, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту