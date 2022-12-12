У Херсоні прогриміли вибухи
Офіційного підтвердження обстрілу окупантами Херсону наразі немає
Вночі, 12 грудня, у Херсоні пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.
Варто зауважити, що попри повідомлення місцевих про обстріли окупантів, у Херсонській області повітряна тривога не оголошувалася.
Офіційного підтвердження обстрілу наразі немає.
Однак місцеві пабліки опублікували відео на яких чути звуки вибухів у місті.
Нагадаємо, російські окупанти 10 грудня атакували Херсонську область з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Усього було 45 обстрілів.
Додамо, окупанти обстріляли з мінометів похоронну процесію на Сумщині.
Раніше окупанти скинули з дрона снаряд на житловий будинок у Сумській області.
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