У Херсоні прогриміли вибухи

Офіційного підтвердження обстрілу окупантами Херсону наразі немає

Вночі, 12 грудня, у Херсоні пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Варто зауважити, що попри повідомлення місцевих про обстріли окупантів, у Херсонській області повітряна тривога не оголошувалася.

Офіційного підтвердження обстрілу наразі немає.

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Однак місцеві пабліки опублікували відео на яких чути звуки вибухів у місті.

Нагадаємо, російські окупанти 10 грудня атакували Херсонську область з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Усього було 45 обстрілів.

Додамо, окупанти обстріляли з мінометів похоронну процесію на Сумщині.

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Раніше окупанти скинули з дрона снаряд на житловий будинок у Сумській області.