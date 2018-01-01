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    Події в Україні

    У Кривому Розі розвісять прапори «Новоросії»

    Прапори «Новоросії» використають для зйомок українського фільму «Донбас»
    У Кривому Розі в декількох районах міста розвісять прапори так званої «Новоросії», а по вулицях будуть ходити люди в формі терористів. Як повідомляє місцеве видання 0564, все це необхідно для зйомок фільму «Донбас» відомого українського режисера Сергія Лозниці. Зйомки почалися 8-го лютого,  в Тернівському районі, і
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    Прапори «Новоросії» використають для зйомок українського фільму «Донбас»

    У Кривому Розі в декількох районах міста розвісять прапори так званої «Новоросії», а по вулицях будуть ходити люди в формі терористів. Як повідомляє місцеве видання 0564, все це необхідно для зйомок фільму «Донбас» відомого українського режисера Сергія Лозниці.

    Зйомки почалися 8-го лютого,  в Тернівському районі, і будуть проходити протягом чотирьох днів.

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    Людей, які побачать терористів в формі бандформувань т.зв. «ЛДНР», «Сомалі», «Спарта» не панікувати, це необхідно для зняття окремих сцен фільму.

    У Кривому Розі про це попереджені міська та районна влади, а також активісти всіх патріотичних організацій.

    За порядком під час зйомок стежать правоохоронці.

    Як відомо, у листопаді Державне агентство України з питань кіно уклало договір про надання частки державного фінансування для зйомок художнього фільму відомого українсько-російського режисера Сергія Лозниці «Донбас».

    Прем‘єру фільму заплановано на 2018 рік.

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