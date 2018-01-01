У Кривому Розі розвісять прапори «Новоросії»

Прапори «Новоросії» використають для зйомок українського фільму «Донбас»

У Кривому Розі в декількох районах міста розвісять прапори так званої «Новоросії», а по вулицях будуть ходити люди в формі терористів. Як повідомляє місцеве видання 0564, все це необхідно для зйомок фільму «Донбас» відомого українського режисера Сергія Лозниці. Зйомки почалися 8-го лютого, в Тернівському районі, і



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Прапори «Новоросії» використають для зйомок українського фільму «Донбас»

У Кривому Розі в декількох районах міста розвісять прапори так званої «Новоросії», а по вулицях будуть ходити люди в формі терористів. Як повідомляє місцеве видання 0564, все це необхідно для зйомок фільму «Донбас» відомого українського режисера Сергія Лозниці.

Зйомки почалися 8-го лютого, в Тернівському районі, і будуть проходити протягом чотирьох днів.

Людей, які побачать терористів в формі бандформувань т.зв. «ЛДНР», «Сомалі», «Спарта» не панікувати, це необхідно для зняття окремих сцен фільму.

У Кривому Розі про це попереджені міська та районна влади, а також активісти всіх патріотичних організацій.

За порядком під час зйомок стежать правоохоронці.

Як відомо, у листопаді Державне агентство України з питань кіно уклало договір про надання частки державного фінансування для зйомок художнього фільму відомого українсько-російського режисера Сергія Лозниці «Донбас».

Прем‘єру фільму заплановано на 2018 рік.