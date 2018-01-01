У Кривому Розі стався невеликий землетрус

Епіцентр землетрусу був на глибині п’ять кілометрів

У Кривому Розі зафіксували землетрус магнітудою 3,2. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області, передає видання «Радіо Свобода». За словами речниці управління Дар’ї Гречищевої, за даними зі сейсмологічної станції, землетрус був зафіксований цієї ночі.



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фото Flickr, Matt Katzenberger

Епіцентр землетрусу був на глибині п’ять кілометрів

У Кривому Розі зафіксували землетрус магнітудою 3,2. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області, передає видання «Радіо Свобода».

За словами речниці управління Дар’ї Гречищевої, за даними зі сейсмологічної станції, землетрус був зафіксований цієї ночі.

«Епіцентр землетрусу був на глибині п’ять кілометрів. Причиною землетрусу став тектонічний розлом на глибині 200 кілометрів. Люди відчули землетрус. Інформація про те, що землетрус могли спричинити гірничі роботи, не підтверджується», – розповіла вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в штаті Оахака на півдні Мексики стався землетрус магнітудою 6,0.