Мексику знову струсонуло

Це вже другий землетрус за пару днів

В штаті Оахака на півдні Мексики стався землетрус магнітудою 6,0. Про це повідомляє Національна сейсмологічна служба країни. Як повідомляють сейсмологи, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 40 кілометрах на схід від міста Пінотепа-Насиональ, їх осередок залягав на глибині 10 кілометрів. Наразі немає інформації про жертви і руйнування.



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Це вже другий землетрус за пару днів

В штаті Оахака на півдні Мексики стався землетрус магнітудою 6,0. Про це повідомляє Національна сейсмологічна служба країни.

Як повідомляють сейсмологи, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 40 кілометрах на схід від міста Пінотепа-Насиональ, їх осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

Наразі немає інформації про жертви і руйнування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна служба цивільної оборони Мексики ухвалила рішення оголосити режим надзвичайного стану в 33 муніципалітетах штату Оахака, які постраждали від недавнього сильного землетрусу.