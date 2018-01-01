Мексику знову струсонуло
- Сьогодні, 10:46
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Це вже другий землетрус за пару днів
В штаті Оахака на півдні Мексики стався землетрус магнітудою 6,0. Про це повідомляє Національна сейсмологічна служба країни.
Як повідомляють сейсмологи, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 40 кілометрах на схід від міста Пінотепа-Насиональ, їх осередок залягав на глибині 10 кілометрів.
Наразі немає інформації про жертви і руйнування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна служба цивільної оборони Мексики ухвалила рішення оголосити режим надзвичайного стану в 33 муніципалітетах штату Оахака, які постраждали від недавнього сильного землетрусу.