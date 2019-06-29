У лікарні Харкова померла друга постраждала, на яку впало дерево на базі відпочинку



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28 червня на базі відпочинку у смт Старий Салтів через порив вітру на трьох відпочивальників впало дерево

Третій постраждалий залишається в тяжкому стані

В суботу, 29 червня, в лікарні Харкова померла 27-річна жінка, на яку напередодні впало дерево на базі відпочинку.

Про це «Уніан» повідомили у Вовчанському відділі поліції Харківської області.

«Вона померла сьогодні близько обіду, а чоловік залишається в тяжкому стані», - сказав черговий поліції.

Раніше повідомлялося, що на базі відпочинку у смт Старий Салтів Харківської області через порив вітру на трьох відпочивальників впало дерево. Внаслідок нещасного випадку загинула жінка, 27-річна дівчина та 28-річний чоловік також отримали численні тяжкі ушкодження.

Як повідомлялось, 28 червня через сильний вітер, дощі та грози в Україні без електропостачання залишилися 211 населених пунктів.