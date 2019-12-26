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    Події в Україні

    У Лисичанську відновлюється водопостачання

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    У Лисичанську відновлюється водопостачання

    У Лисичанську і містах-супутниках почали повертати водопостачання

    ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО) розпочало підключення об'єктів Лисичанськводоканал до енергомережі.

    Про це в четвер, 26 грудня, повідомила пресслужба ЛЕО у Facebook.

    «Сьогодні ЛЕО підключає всі об'єкти ЛКСП Лисичанськводоканал до системи електропостачання. Підкреслюємо: це цілковита заслуга губернатора Луганської області Сергія Гайдая, який взяв на себе певні зобов'язання, що дозволило підключити водоканал до системи електропостачання», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 24 грудня повідомлялося про те, що на Луганщині понад 80 тисяч осіб залишилися без водопостачання. Також воду відключили в 35 навчальних і 25 лікувальних закладах. Це пов'язане із заборгованістю Лисичанськводоканал за спожиту електроенергію.

    Сьогодні вранці також стало відомо, що в Лисичанську тисячі осіб без опалення.

    енергетика Луганщина ремонт водопостачання
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