У Лисичанську на Луганщині 5,2 тис. квартир залишилися без опалення



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Знеструмлення «Лисичанськводоканалу» спричинило брак води на котельні

Близько 2,5 тис. абонентів (квартир) 25 грудня залишилися без централізованого опалення через знеструмлення комунального підприємства «Лисичанськводоканал», що спричинило брак води на котельні. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«У зв'язку з недостатньою кількістю води в системі 25 грудня призупинено роботу 1 котельні в м Лисичанськ», - сказано в повідомленні.

За даними відомства, без теплопостачання залишилися 110 житлових будинків (близько 5,2 тис. абонентів), 3 школи, 3 дитячих садки і 4 медичні установи.

Централізоване водопостачання відсутнє у 46 тис. абонентів в Лисичанську, Привіллі та Новодружеському.

ДСНС в разі необхідності буде здійснювати підвезення води жителям цих міст.

Як повідомлялось, 24 грудня Лисичанськ Луганської області вирішив знизити опалення до мінімуму і призупинити заняття в школах через знеструмлення комунального підприємства «Лисичанськводоканал», що спричинило припинення централізованого водопостачання та водовідведення.

24 грудня енергопостачальна компанія «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО) знеструмила комунальне підприємство «Лисичанськводоканал», яке забезпечує водою близько 100 тис. жителів Луганської області, через 167 млн гривень заборгованості за спожиту електроенергію.

19 грудня ЛЕО знеструмила частину комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал», яке постачає воду жителям на непідконтрольній Україні території Луганської області, через 188 млн гривень заборгованості за спожиту електроенергію.