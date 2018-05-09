У Луцьку на деревообробному підприємстві працівнику відірвало руку

Наразі потерпілий знаходиться у лікарні, його стан стабільний

На луцькому деревообробному підприємстві «Євровуд Україна» 8 травня чоловікові відірвало руку. Про це повідомляє «ВолиньPost». Підприємство займається лісопильним та стругальним виробництвом. Окрім ріжучого обладнання, там чимало й різних конвеєрів, обертових механізмів тощо. Ймовірно, саме під час їх експлуатації і



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Наразі потерпілий знаходиться у лікарні, його стан стабільний

На луцькому деревообробному підприємстві «Євровуд Україна» 8 травня чоловікові відірвало руку. Про це повідомляє «ВолиньPost».

Підприємство займається лісопильним та стругальним виробництвом. Окрім ріжучого обладнання, там чимало й різних конвеєрів, обертових механізмів тощо. Ймовірно, саме під час їх експлуатації і сталася трагедія. Чоловіка госпіталізували.

Свідком трагічного випадку стала дружина потерпілого. Від побаченого жінка знепритомніла, тож їй також викликали «швидку».

Заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов розповів, що чоловіка прооперували. Руку ампутували. Наразі потерпілий знаходиться у відділенні анестезіології Луцької міської клінічної лікарні. Його стан стабільний.



Також відомо, що нещодавно один із працівників підприємства «Євровуд Україна» отримав на роботі відкриту черепно-мозкову травму.