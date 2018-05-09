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    Події в Україні

    У Луцьку на деревообробному підприємстві працівнику відірвало руку

    Наразі потерпілий знаходиться у лікарні, його стан стабільний
    На луцькому деревообробному підприємстві «Євровуд Україна» 8 травня чоловікові відірвало руку. Про це повідомляє «ВолиньPost». Підприємство займається лісопильним та стругальним виробництвом. Окрім ріжучого обладнання, там чимало й різних конвеєрів, обертових механізмів тощо. Ймовірно, саме під час їх експлуатації і
    • Сьогодні, 12:42
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    Наразі потерпілий знаходиться у лікарні, його стан стабільний

    На луцькому деревообробному підприємстві «Євровуд Україна» 8 травня чоловікові відірвало руку. Про це повідомляє «ВолиньPost».

    Підприємство займається лісопильним та стругальним виробництвом. Окрім ріжучого обладнання, там чимало й різних конвеєрів, обертових механізмів тощо. Ймовірно, саме під час їх експлуатації і сталася трагедія. Чоловіка госпіталізували. 

    Свідком трагічного випадку стала дружина потерпілого. Від побаченого жінка знепритомніла, тож їй також викликали «швидку». 

    Заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов розповів, що чоловіка прооперували. Руку ампутували. Наразі потерпілий знаходиться у відділенні анестезіології Луцької міської клінічної лікарні. Його стан стабільний. 

    Також відомо, що нещодавно один із працівників підприємства «Євровуд Україна» отримав на роботі відкриту черепно-мозкову травму.

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