У Луцьку на деревообробному підприємстві працівнику відірвало руку
- Сьогодні, 12:42
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Наразі потерпілий знаходиться у лікарні, його стан стабільний
На луцькому деревообробному підприємстві «Євровуд Україна» 8 травня чоловікові відірвало руку. Про це повідомляє «ВолиньPost».
Підприємство займається лісопильним та стругальним виробництвом. Окрім ріжучого обладнання, там чимало й різних конвеєрів, обертових механізмів тощо. Ймовірно, саме під час їх експлуатації і сталася трагедія. Чоловіка госпіталізували.
Свідком трагічного випадку стала дружина потерпілого. Від побаченого жінка знепритомніла, тож їй також викликали «швидку».
Заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов розповів, що чоловіка прооперували. Руку ампутували. Наразі потерпілий знаходиться у відділенні анестезіології Луцької міської клінічної лікарні. Його стан стабільний.
Також відомо, що нещодавно один із працівників підприємства «Євровуд Україна» отримав на роботі відкриту черепно-мозкову травму.