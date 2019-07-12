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    Події в Україні

    У Луцьку зафіксували небезпечний рівень забруднення повітря

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    Фото ілюстративне - У Луцьку зафіксували небезпечний рівень забруднення повітря
    Фото ілюстративне

    Проби повітря взяли після того, як жителі почали масово скаржитися на запаморочення, кашель і важке дихання

    Після численних скарг місцевих жителів Волинський лабораторний центр МОЗ України провів перевірку повітря в Луцьку. За її результатами в одному з районів міста вміст аміаку в повітрі перевищує норму в 22 рази, а сірководню - в 10.

    Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    Проби повітря взяли після того, як жителі почали масово скаржитися на запаморочення, кашель і важке дихання. Фахівці зробили заміри в п'яти місцях поблизу полів фільтрації - туди скидає свої відходи підприємство, яке виробляє етиловий спирт. Це виробництво працює в Луцьку вже три роки.

    Екологи звинувачують підприємство в забрудненні повітря. Відзначається, що в районах, де виявили перевищення шкідливих речовин, живуть тисячі людей. Міська влада вже звернулася до прокуратури з вимогою провести офіційну перевірку на заводі, і, за необхідності, закрити його.

    «Шокували, чесно зізнаюся. За стільки років роботи, шокували, бо таких ще у мене не було. Значне перевищення і, безумовно, воно впливає на стан здоров'я населення», - зазначила завідуюча відділенням Волинського лабораторного центру МОЗ України Оксана Колобкова.

    До слова, екологи обурені мовчанням металургійних підприємств на пропозицію відкрити дані щодо викидів.

    Джерело: Укрінформ

    екологія Луцьк повітря спирт
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