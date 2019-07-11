Екологи обурені мовчанням металургійних підприємств на пропозицію відкрити дані щодо викидів



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Еколог стверджує, що за останній місяць спостерігалися викиди на ряді підприємств України

Ініціатива про надання вільного доступу до систем екологічного моніторингу на металургійних і інших промислових підприємствах все ще залишається на папері, - Лампика

Металургійні підприємства України повністю проігнорували листи екологів з пропозицією відкрити дані екологічного моніторингу, Про це повідомила голова громадського формування «екопатрулям» Тетяна Лампика на своїй сторінці у Facebook.

За словами Лампики, така поведінка металургійних підприємств очікувана, оскільки ніхто з них не хоче показувати реальний стан справ.

«І що в результаті? Повний ігнор! Це і зрозуміло, у кого є бажання виставляти свою «брудну білизну» на показ? Я сердита, і навіть не на них, а на нашу беззубу країну і органи контролю», - написала еколог.

Еколог вважає, що ініціатива про надання вільного доступу до систем екологічного моніторингу на металургійних і інших промислових підприємствах компаній ArcelorMittal, «Інтерпайп», «Метінвест», «DCH», «Ferrexpo» та інших, все ще залишається на папері.

«Вирішено вдруге зібрати круглий стіл в Дніпропетровській області, для того, щоб дізнатися, на скільки ми зробили крок вперед за цей рік. Бо поки що, наш екологічний моніторинг діє лише на папері», - написала Лампика.

Еколог стверджує, що за останній місяць спостерігалися викиди на ряді підприємств України.

«За цей місяць ми спостерігали викиди не тільки в Кам'янському на ДМК. Також були випадки в Дніпрі (ДМЗ ім. Петровського), Кривому Розі на Арселор ... Як інформує наш офіс екопатруля в Маріуполі - ситуація там також не змінилася! А з настанням літа навпаки, виникає ще більше питань! Дуже нешановні представники підприємств! Припиніть випробовувати на міцність терпіння людей! Ми маємо право знати чим ми дихаємо!», - резюмувала Лампика.