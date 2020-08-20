У Львівській області на шахті загинув гірник
Гірник загинув на шахті Червоноградська
Трагедія сталася, коли працівник вугледобувного підприємства перебував на пересипу конвеєрних стрічок
У Львівській області на шахті Червоноградська отримав несумісні з життям травми гірник Олександр Лукаш.
Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець у Facebook.
За його словами, трагедія сталася, коли працівник вугледобувного підприємства перебував на пересипу конвеєрних стрічок.
Деталі нещасного випадку встановлюються.
Нагадаємо, у липні на Луганщині стався обвал шахти – загинув гірник.
Також 29 червня на шахті «Привільнянська» в Луганській області стався обвал, внаслідок чого загинув шахтар, ще один гірник травмований.