У Львівській області на шахті загинув гірник



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Гірник загинув на шахті Червоноградська

Трагедія сталася, коли працівник вугледобувного підприємства перебував на пересипу конвеєрних стрічок

У Львівській області на шахті Червоноградська отримав несумісні з життям травми гірник Олександр Лукаш.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець у Facebook.

За його словами, трагедія сталася, коли працівник вугледобувного підприємства перебував на пересипу конвеєрних стрічок.

Деталі нещасного випадку встановлюються.

Нагадаємо, у липні на Луганщині стався обвал шахти – загинув гірник.

Також 29 червня на шахті «Привільнянська» в Луганській області стався обвал, внаслідок чого загинув шахтар, ще один гірник травмований.