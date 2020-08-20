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    Події в Україні

    У Львівській області на шахті загинув гірник

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    Гірник загинув на&nbsp;шахті&nbsp;Червоноградська - У Львівській області на шахті загинув гірник
    Гірник загинув на шахті Червоноградська

    Трагедія сталася, коли працівник вугледобувного підприємства перебував на пересипу конвеєрних стрічок

    У Львівській області на шахті Червоноградська отримав несумісні з життям травми гірник Олександр Лукаш.

    Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець у Facebook.

    За його словами, трагедія сталася, коли працівник вугледобувного підприємства перебував на пересипу конвеєрних стрічок.

    Деталі нещасного випадку встановлюються.

    Нагадаємо, у липні на Луганщині стався обвал шахти – загинув гірник.

    Також 29 червня на шахті «Привільнянська» в Луганській області стався обвал, внаслідок чого загинув шахтар, ще один гірник травмований.

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