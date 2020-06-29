На Луганщині стався обвал шахти – загинув гірник
Один гірник отримав травми
На шахті «Привільнянська» в Луганській області стався обвал, внаслідок чого загинув шахтар, ще один гірник травмований.
Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.
«О 23:30 через обвал на шахті «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» загинув шахтар», — написав він.
За словами Волинця, ще одного шахтаря з чисельними переломами гірничорятувальники 2 Воєнізованого газорятувального загону евакуювали на поверхню та доставили у лікарню в Лисичанську.
Шахта «Привільнянська» входить до ПАТ «Лисичанськвугілля». Розташована у місті Привілля Лисичанської міськради, Луганської області.
Нагадаємо, 24 червня президент Володимир Зеленський вийшов до шахтарів, які другий день протестували на Банковій.