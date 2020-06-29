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    Події в Україні

    На Луганщині стався обвал шахти – загинув гірник

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    На шахті в Луганській області стався обвал - На Луганщині стався обвал шахти – загинув гірник
    На шахті в Луганській області стався обвал

    Один гірник отримав травми

    На шахті «Привільнянська» в Луганській області стався обвал, внаслідок чого загинув шахтар, ще один гірник травмований.

    Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

    «О 23:30 через обвал на шахті «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» загинув шахтар», — написав він.

    За словами Волинця, ще одного шахтаря з чисельними переломами гірничорятувальники 2 Воєнізованого газорятувального загону евакуювали на поверхню та доставили у лікарню в Лисичанську.

    Шахта «Привільнянська» входить до ПАТ «Лисичанськвугілля». Розташована у місті Привілля Лисичанської міськради, Луганської області.

    Нагадаємо, 24 червня президент Володимир Зеленський вийшов до шахтарів, які другий день протестували на Банковій.

    Луганщина шахта смерть
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