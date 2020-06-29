На Луганщині стався обвал шахти – загинув гірник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На шахті в Луганській області стався обвал

Один гірник отримав травми

На шахті «Привільнянська» в Луганській області стався обвал, внаслідок чого загинув шахтар, ще один гірник травмований.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

«О 23:30 через обвал на шахті «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» загинув шахтар», — написав він.

За словами Волинця, ще одного шахтаря з чисельними переломами гірничорятувальники 2 Воєнізованого газорятувального загону евакуювали на поверхню та доставили у лікарню в Лисичанську.

Шахта «Привільнянська» входить до ПАТ «Лисичанськвугілля». Розташована у місті Привілля Лисичанської міськради, Луганської області.

Нагадаємо, 24 червня президент Володимир Зеленський вийшов до шахтарів, які другий день протестували на Банковій.