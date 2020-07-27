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    На Луганщині стався обвал шахти – загинув гірник

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    На шахті в Луганській області стався обвал - На Луганщині стався обвал шахти – загинув гірник
    На шахті в Луганській області стався обвал

    Годину тому на шахті «Новодружеська» (ДХК «Лисичанськвугілля») загинув гірник

    У Луганській області на шахті «Новодружеська« через обвал породи загинув гірник.

    Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець у Facebook.

    «З Луганської області повідомляють, що годину тому на шахті «Новодружеська» (ДХК «Лисичанськвугілля») загинув гірник - Прохорцев Костянтин Валерійович, 1979 року народження. У нього залишилися двоє дітей 16 та 11 років», - написав Волинець.

    За його словами, попередня причина трагедії - обвал породи.

    29 червня на шахті «Привільнянська» в Луганській області стався обвал, внаслідок чого загинув шахтар, ще один гірник травмований.

    Луганщина шахта депутат Facebook
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