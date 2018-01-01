У Львові чоловік стріляв з вікна по воронах

Дозвіл на рушницю 38-річний громадянин мав, але зброю вилучили

У Львові у неділю, близько половини на 11 годину, патрульні отримали від жінки повідомлення про постріли. Екіпаж поліції прибув на місце події за зустрів заявницю, яка вказала на квартиру сусіда, звідки вона чула звук стрільби, інформує патрульна поліція Львівської області. За її даними, двері відчинив чоловік в стані алкогольного сп’яніння.



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Дозвіл на рушницю 38-річний громадянин мав, але зброю вилучили

У Львові у неділю, близько половини на 11 годину, патрульні отримали від жінки повідомлення про постріли. Екіпаж поліції прибув на місце події за зустрів заявницю, яка вказала на квартиру сусіда, звідки вона чула звук стрільби, інформує патрульна поліція Львівської області.

За її даними, двері відчинив чоловік в стані алкогольного сп’яніння. З квартири чути було запах пороху, проте громадянин заперечував свою причетність до пострілів. Патрульні попросили дозволу зайти в квартиру, а коли потрапили всередину, то побачили на землі рушницю та безліч використаних гільз.

Тоді чоловік визнав, що це він стріляв з вікна по воронах. На місце події викликали слідчих.

Дозвіл на рушницю 38-річний громадянин мав, проте її в нього вилучили. Тепер чоловіку загрожує відповідальність.

Нагадаємо, у Одеській області троє іноземців затримали за замах на вбивство 50-річного чоловіка.