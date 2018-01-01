На Одещині поліція затримала злочинців, які розстріляли машину фермера

Між селами Улоговина та Нагірне невідомі обстріляли «BMW X 5», який належить місцевому фермеру

В Одеській області троє іноземців затримали за замах на вбивство 50-річного чоловіка. Про це повідомляє прес-центр поліції в Одеській області. «В Ренійському районі троє громадян сусідньої держави обстріляли машину 50-річного чоловіка і зникли з місця події на автомобілі. Зловмисників затримали по гарячих слідах», - йдеться в



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Між селами Улоговина та Нагірне невідомі обстріляли «BMW X 5», який належить місцевому фермеру

В Одеській області троє іноземців затримали за замах на вбивство 50-річного чоловіка. Про це повідомляє прес-центр поліції в Одеській області.

«В Ренійському районі троє громадян сусідньої держави обстріляли машину 50-річного чоловіка і зникли з місця події на автомобілі. Зловмисників затримали по гарячих слідах», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що між селами Улоговина та Нагірне невідомі стріляли по автомобілю «BMW X 5», який належить місцевому фермеру. Потерпілий не постраждав.

Після огляду місця події, поліцейські вилучили речові докази - 6 гільз калібру 5,45 мм автомат АКС. Для встановлення місцезнаходження автомобіля та затримання правопорушників на території області було введено оперативний план «Сирена».

Через годину зловмисників знайшли. Автомобіль з правопорушниками зупинили на одному з блокпостів у с.м.т. Затока. Ще одного підозрюваного затримали на контрольно-пропускному пункті «Кучургани».

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років», - повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.