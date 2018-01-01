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    На Одещині поліція затримала злочинців, які розстріляли машину фермера

    Між селами Улоговина та Нагірне невідомі обстріляли «BMW X 5», який належить місцевому фермеру
    В Одеській області троє іноземців затримали за замах на вбивство 50-річного чоловіка. Про це повідомляє прес-центр поліції в Одеській області. «В Ренійському районі троє громадян сусідньої держави обстріляли машину 50-річного чоловіка і зникли з місця події на автомобілі. Зловмисників затримали по гарячих слідах», - йдеться в
    • Сьогодні, 04:59
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    Між селами Улоговина та Нагірне невідомі обстріляли «BMW X 5», який належить місцевому фермеру

    В Одеській області троє іноземців затримали за замах на вбивство 50-річного чоловіка. Про це повідомляє прес-центр поліції в Одеській області.

    «В Ренійському районі троє громадян сусідньої держави обстріляли машину 50-річного чоловіка і зникли з місця події на автомобілі. Зловмисників затримали по гарячих слідах», - йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що між селами Улоговина та Нагірне невідомі стріляли по автомобілю «BMW X 5», який належить місцевому фермеру. Потерпілий не постраждав.

    Після огляду місця події, поліцейські вилучили речові докази - 6 гільз калібру 5,45 мм автомат АКС. Для встановлення місцезнаходження автомобіля та затримання правопорушників на території області було введено оперативний план «Сирена».

    Через годину зловмисників знайшли. Автомобіль з правопорушниками зупинили на одному з блокпостів у с.м.т. Затока. Ще одного підозрюваного затримали на контрольно-пропускному пункті «Кучургани».

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    На Одещині поліція затримала злочинців, які розстріляли машину фермера
    На Одещині поліція затримала злочинців, які розстріляли машину фермера
    На Одещині поліція затримала злочинців, які розстріляли машину фермера
    На Одещині поліція затримала злочинців, які розстріляли машину фермера

    «За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років», - повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

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