У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже 40 хвилин

Громадянам слід пройти в укриття

Уночі 29 грудня в Україні було оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.

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Станом на 5:29 у Києві та низці областей оголошено відбій.

У Рівненській та Харківській областях поки небезпека зберігається.

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Карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де триває тривога, слід перебувати в укриттях.

Нагадаємо, уночі 29 грудня українські військові зафіксували виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому в Росії.