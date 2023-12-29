У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже 40 хвилин
Громадянам слід пройти в укриття
Уночі 29 грудня в Україні було оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.
Станом на 5:29 у Києві та низці областей оголошено відбій.
У Рівненській та Харківській областях поки небезпека зберігається.
Карта тривог має такий вигляд:
Мешканцям областей, де триває тривога, слід перебувати в укриттях.
Нагадаємо, уночі 29 грудня українські військові зафіксували виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому в Росії.
Коментарі — 0