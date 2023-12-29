У Росії злетіли дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС

У разі оголошення повітряної тривоги пройдіть в укриття

Уночі 29 грудня українські військові зафіксували виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому в Росії. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Виліт стратегічних бомбардувальників зафіксовано з аеродрому «Оленья» у Мурманській області РФ.

«У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!» – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

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О 3:58 у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про ракетну небезпеку.

Зазначимо, наразі через загрозу ударних БПЛА триває повітряна тривога в західних областях.

Нагадаємо, у ніч на 29 грудня в Україні було оголошено повітряну тривогу в низці областей.

Як повідомлялося, під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа.

Інформацію підтвердив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він повідомив, що будівлю було пошкоджено уламками збитого дрона.