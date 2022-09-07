У Мелітополі прогриміли потужні вибухи
Вибухи трапились в південно-східних районах міста
У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область), 7 вересня, прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив Мелітопольський міський голова Івана Федорова.
«Вечір перестає бути спокійним для окупантів Мелітополя», – заявив мер.
За інформацією від Федорова, вибухи трапились в південно-східних районах міста.
Окупанти стверджують, що наразі «працює ППО» і було зафіксовано п'ять вибухів.
Нагадаємо, українські військові, 4 вересня, вчергове завдали ударів по Антонівському мосту на Херсонщині.
Разом з тим на військовому аеродромі у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі в результаті детонації боєприпасів знищено російський вертоліт.
Додамо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
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