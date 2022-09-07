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У Мелітополі прогриміли потужні вибухи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua

Вибухи трапились в південно-східних районах міста

У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область), 7 вересня, прогриміли потужні вибухи. Про це повідомив Мелітопольський міський голова Івана Федорова.

«Вечір перестає бути спокійним для окупантів Мелітополя», – заявив мер.

За інформацією від Федорова, вибухи трапились в південно-східних районах міста.

Окупанти стверджують, що наразі «працює ППО» і було зафіксовано п'ять вибухів.

Нагадаємо, українські військові, 4 вересня, вчергове завдали ударів по Антонівському мосту на Херсонщині.

Разом з тим на військовому аеродромі у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі в результаті детонації боєприпасів знищено російський вертоліт.

Додамо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: вертоліт військові Мелітополь

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