Вибухи в Мелітополі: ЗСУ знищили на аеродромі ворожий вертоліт

Очевидці бачили, як ворог вивозив з території військового містечка зруйновану військову техніку

Вчора ввечері на військовій базі в Мелітополі лунали вибухи

На військовому аеродромі у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі в результаті детонації боєприпасів знищено російський вертоліт. Про це заявив мер міста Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

«Вчора ввечорі були чергові вибухи на військовій базі, яку ворог захопив з перших днів війни, це військовий аеродром. Після цього була детонація», – повідомив Федоров.

Зазначається, що очевидці бачили, як ворог вивозив з території військового містечка зруйновану військову техніку, а саме вертоліт.

Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 450 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 49 500 рашистів.