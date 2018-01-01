У мерії Прилук пообіцяли відновити водопостачання в місті через два-три дні
- Вчора, 23:38
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«Аварійний колодязь можуть ремонтувати від 10 днів і більше, але це не впливатиме на стан подачі води у місті», запевняють у мерії
Водопостачання у місто Прилуки Чернігівської області відновлять через два-три дні. Про це у коментарі телеканалу «112 Україна» заявив секретар Прилуцької міськради Анатолій Шамрай.
«Треба два-три дні, щоб подати стабільно воду, коли ми змонтуємо вже остаточно обвідні лінії. Але сам аварійний колодязь можуть ремонтувати від 10 днів і більше, але це не впливатиме на стан подачі води у місті», - заявив Шамрай.
Зараз у Прилуках воду подають погодинно. В інший час її підвозять у цистернах у житлові райони.
Нагадаємо, аварія на каналізаційному колекторі Прилук сталась 19 січня. Вулицями розлились стічні води і почали підтоплювати житлові будинки. Щоб дістатися місця аварії, серед міста розрили котлован.