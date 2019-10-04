У Міноборони планують запровадити до кінця року ще 200 стандартів НАТО



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Головна практична мета стандартизації — оперативна й технічна сумісність органів і систем Міноборони України

На період до 2020 року включно опрацюванню підлягають понад 200 стандартів й інших керівних документів Альянсу з різних питань

У Міністерстві оборони до 2020 року планують запровадити понад 200 стандартів та інших керівних документів НАТО.

Про це повідомив директор департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони Олег Меліхов, повідомляється на сайті Міноборони.

Свідченням євроатлантичного курсу України є ухвалені документи оборонного планування: Стратегічний оборонний бюлетень, Закон України «Про національну безпеку України», нова конституційна норма.

«Відтак на період до 2020 року включно опрацюванню підлягають понад 200 стандартів й інших керівних документів Альянсу з різних питань. Зокрема оборонного планування, застосування видів і родів ЗС України, логістики, розвідки, військової поліції, медзабезпечення, професіоналізації війська тощо. Фахівці зауважують, що достатній рівень для вступу в Альянс, впровадження стандартів НАТО і розвитку оборонних спроможностей чітко не визначено», - зазначає Меліхов.

Він заявив, що головна практична мета стандартизації — оперативна й технічна сумісність управлінських, бойових, розвідувальних, забезпечувальних та інших органів і систем.

«Курс України щодо членства в ЄС та НАТО набув конституційної гарантії незворотності. Отже, йдемо до колективної безпекової «парасолі», - резюмував чиновник Міноборони.

До слова, у Міноборони розповіли, як відбуватиметься розведення військ на Донбасі.