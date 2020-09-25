У МВС розповіли деталі аварії літака в Чугуєві



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Аварія літака у Чугуєві

Знайдено тіла 20 загиблих, 2 особи постраждало, пошуки двох осіб тривають

Сьогодні о 20:50 поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС України військової частини А 4104 з подальшим загоранням.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

На літаку перебували військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені І.Кожедуба.

На борту літака перебувало 23 особи (5 членів екіпажу та 18 курсантів).

О 21:55 пожежу літака ліквідовано. За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 24 особи.

Знайдено тіла 20 загиблих, 2 особи постраждало, пошуки двох осіб тривають.

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.

Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.