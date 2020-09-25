На Харківщині розбився військовий літак Ан-26: відео
В даний час інформації про постраждалих немає
Біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.
Про це «Суспільному» підтвердили у місцевому відділенні поліції.
Авіакатастрофа сталася близько 20:45 поблизу міста Чугуїв. Літак впав недалеко від аеродрому, біля Ростовської траси.
Зазначимо, що в Чугуєві розташована 203-тя навчальна авіаційна бригада.
Мер Чугуєва Галина Мінаєва сказала, що не може надати інформацію. За її словами, це коментуватимуть військові.
Ещё видео с места катастрофы под Чугуевом— bichik (@bichikota) September 25, 2020
Очевидцы сообщают, что на посадку шли сразу несколько самолётов...
Подробностей пока нет.
Видео записано через 5 минут после падения
ТРУХА Харьков (https://t.co/1OyHRumn3B) pic.twitter.com/Hoki9IOHcq
Под Чугуевом, похоже, самолет упал. pic.twitter.com/iK7j57IymA— Украина. Реалии. (@ukrrealii) September 25, 2020
За попередніми даними, на борту також були курсанти, але цю інформацію поки офіційно не підтверджують.
З місця падіння літака швидка забрала двох людей з опіками понад 90% тіла, інформація попередня — директор Центру медицини катастроф Віктор Забашта.
В даний час офіційної інформації про постраждалих немає.