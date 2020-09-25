На Харківщині розбився військовий літак Ан-26: відео



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Поблизу Чугуєва на Харківщині впав літак

В даний час інформації про постраждалих немає

Біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

Про це «Суспільному» підтвердили у місцевому відділенні поліції.

Авіакатастрофа сталася близько 20:45 поблизу міста Чугуїв. Літак впав недалеко від аеродрому, біля Ростовської траси.

Зазначимо, що в Чугуєві розташована 203-тя навчальна авіаційна бригада.

Мер Чугуєва Галина Мінаєва сказала, що не може надати інформацію. За її словами, це коментуватимуть військові.

Ещё видео с места катастрофы под Чугуевом



Очевидцы сообщают, что на посадку шли сразу несколько самолётов...

Подробностей пока нет.



Видео записано через 5 минут после падения

ТРУХА Харьков (https://t.co/1OyHRumn3B) pic.twitter.com/Hoki9IOHcq — bichik (@bichikota) September 25, 2020

За попередніми даними, на борту також були курсанти, але цю інформацію поки офіційно не підтверджують.

З місця падіння літака швидка забрала двох людей з опіками понад 90% тіла, інформація попередня — директор Центру медицини катастроф Віктор Забашта.

В даний час офіційної інформації про постраждалих немає.