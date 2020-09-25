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    На Харківщині розбився військовий літак Ан-26: відео

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    Поблизу Чугуєва на Харківщині впав літак - На Харківщині розбився військовий літак Ан-26: відео
    Поблизу Чугуєва на Харківщині впав літак

    В даний час інформації про постраждалих немає

    Біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

    Про це «Суспільному» підтвердили у місцевому відділенні поліції.

    Авіакатастрофа сталася близько 20:45 поблизу міста Чугуїв. Літак впав недалеко від аеродрому, біля Ростовської траси.

    Зазначимо, що в Чугуєві розташована 203-тя навчальна авіаційна бригада.

    Мер Чугуєва Галина Мінаєва сказала, що не може надати інформацію. За її словами, це коментуватимуть військові.

    За попередніми даними, на борту також були курсанти, але цю інформацію поки офіційно не підтверджують.

    З місця падіння літака швидка забрала двох людей з опіками понад 90% тіла, інформація попередня — директор Центру медицини катастроф Віктор Забашта.

    В даний час офіційної інформації про постраждалих немає.

    авіакатастрофа літак військові Харківщина Twitter час
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