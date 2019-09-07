  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Приморську спалахнула електропідстанція: пів міста залишилося без світла

    • Розсилка
    Фото ілюстративне - У Приморську спалахнула електропідстанція: пів міста залишилося без світла
    Фото ілюстративне

    За попередньою інформацією, пожежі передував вибух

    У п’ятницю ввечері, 6 вересня, в місті Приморськ Запорізької області почалася пожежа на електричній підстанції.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    За даними місцевих жителів, більша частина міста наразі залишилася без світла. Також немає електрики в місцевій лікарні.

    Повідомляється, що пожежі передував вибух.

    В Управлінні ДСНС регіону, а також у ВАТ «Запоріжжяобленерго» пообіцяли пізніше прокоментувати ситуацію.

    Нагадаємо, у середу ввечері у Малиновському районі Одеси горів ринок «Черемушки».

    Читайте також
    пожежа вибух енергетика ДСНС електроенергія Запорізька область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ