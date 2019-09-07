У Приморську спалахнула електропідстанція: пів міста залишилося без світла



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Фото ілюстративне

За попередньою інформацією, пожежі передував вибух

У п’ятницю ввечері, 6 вересня, в місті Приморськ Запорізької області почалася пожежа на електричній підстанції.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За даними місцевих жителів, більша частина міста наразі залишилася без світла. Також немає електрики в місцевій лікарні.

Повідомляється, що пожежі передував вибух.

В Управлінні ДСНС регіону, а також у ВАТ «Запоріжжяобленерго» пообіцяли пізніше прокоментувати ситуацію.

Нагадаємо, у середу ввечері у Малиновському районі Одеси горів ринок «Черемушки».