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    В Одесі горів ринок «Черьомушки»

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    Причина пожежі встановлюється - В Одесі горів ринок «Черьомушки»
    Причина пожежі встановлюється
    Фотио: ДСНС

    Займання почалося в складському приміщенні

    У середу ввечері у Малиновському районі Одеси горів ринок «Черемушки».

    Як повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, 4 вересня близько 18.30 надійшло повідомлення про загорання на території ринку «Черемушки».

    «По прибуттю пожежно-рятувальних відділень, встановлено загорання складського одноповерхового приміщення на площі 25 м2 та сміття на відкритій території на площі 70 м2», - зазначили рятувальники.

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    У ДСНС додали, що о 18:55 пожежа локалізована та о 19:12 ліквідована. Загиблих та постраждалих немає.

    Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, на Київщині через випалювання сухої трави загинули двоє пенсіонерів.

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