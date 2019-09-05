В Одесі горів ринок «Черьомушки»
Причина пожежі встановлюється
Фотио: ДСНС
Займання почалося в складському приміщенні
У середу ввечері у Малиновському районі Одеси горів ринок «Черемушки».
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, 4 вересня близько 18.30 надійшло повідомлення про загорання на території ринку «Черемушки».
«По прибуттю пожежно-рятувальних відділень, встановлено загорання складського одноповерхового приміщення на площі 25 м2 та сміття на відкритій території на площі 70 м2», - зазначили рятувальники.
У ДСНС додали, що о 18:55 пожежа локалізована та о 19:12 ліквідована. Загиблих та постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється.
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