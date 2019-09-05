В Одесі горів ринок «Черьомушки»



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Причина пожежі встановлюється Фотио: ДСНС

Займання почалося в складському приміщенні

У середу ввечері у Малиновському районі Одеси горів ринок «Черемушки».

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, 4 вересня близько 18.30 надійшло повідомлення про загорання на території ринку «Черемушки».

«По прибуттю пожежно-рятувальних відділень, встановлено загорання складського одноповерхового приміщення на площі 25 м2 та сміття на відкритій території на площі 70 м2», - зазначили рятувальники.

У ДСНС додали, що о 18:55 пожежа локалізована та о 19:12 ліквідована. Загиблих та постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.

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