  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Сумах юнак вистрибнув з вікна через незадовільні результати ЗНО

    • Розсилка
    У Сумах юнак вистрибнув з вікна через незадовільні результати ЗНО

    Поліція з'ясовує обставини інциденту

    У Сумах юнак вистрибнув з п’ятого поверху будинку через те, що не склав ЗНО. Про це розповів т.в.о начальника відділу комунікації поліції Сумської області Володимир Крупецьких, повідвомляє УНН.

    «Це сталося сьогодні. Юнак вистрибнув з вікна 5-го поверху. Наразі поліція з’ясовує всі обставини цієї трагедії», - відповів Крупецьких на питання, чи вчинив 17-річний юнак самогубство, вистрибнувши з вікна.

    За його словами, правоохоронці відпрацьовують декілька версій події, однією з них є те, що 17-річний хлопець не склав зовнішнє незалежне оцінювання.

    Як повідомлялося, у Києві студент викинувся з вікна столичної багатоповерхівки через погану оцінку (фото).

    Нагадаємо, у Львові жінка вистрибнула з п'ятого поверху.

    Читайте також
    Суми ЗНО-2019 самогубство поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ