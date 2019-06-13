У Сумах юнак вистрибнув з вікна через незадовільні результати ЗНО



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Поліція з'ясовує обставини інциденту

У Сумах юнак вистрибнув з п’ятого поверху будинку через те, що не склав ЗНО. Про це розповів т.в.о начальника відділу комунікації поліції Сумської області Володимир Крупецьких, повідвомляє УНН.

«Це сталося сьогодні. Юнак вистрибнув з вікна 5-го поверху. Наразі поліція з’ясовує всі обставини цієї трагедії», - відповів Крупецьких на питання, чи вчинив 17-річний юнак самогубство, вистрибнувши з вікна.

За його словами, правоохоронці відпрацьовують декілька версій події, однією з них є те, що 17-річний хлопець не склав зовнішнє незалежне оцінювання.

Як повідомлялося, у Києві студент викинувся з вікна столичної багатоповерхівки через погану оцінку (фото).

Нагадаємо, у Львові жінка вистрибнула з п'ятого поверху.