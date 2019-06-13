Студент викинувся з вікна столичної багатоповерхівки через погану оцінку (фото)



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Родичі загиблого перебували в шоковому стані Фото: Інформатор

Хлопець помер на місці від отриманих травм

У середу, 12 червня, з вікна шостого поверху житлового дев'ятиповерхового будинку на вулиці Митрополита Василя Липківського, 13, викинувся 19-річний хлопець. Від отриманих при падінні травм студент помер на місці.

Трагічний випадок стався близько 16:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, загиблий був студентом Національного медичного університету імені Богомольця. Хлопець отримав погану оцінку у виші, прийшов додому і, нічого не сказавши рідним, викинувся з вікна.

Медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть студента. Поруч з тілом загиблого хлопця перебували родичі, вони були в стані шоку і відмовилися будь-яким чином коментувати подію.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі трагедії встановить слідство.

Як повідомлялося, 11 червня, на Подолі в Києві стався смертельний інцидент: у недобудованому 9-поверховому будинку, який знаходиться у дворі за адресою вулиця Братська, 4, хлопець вистрибнув з вікна одного з верхніх поверхів. Від отриманих травм він помер на місці.