У Волновасі патрульний автомобіль збив жінку



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Патрульний автомобіль після ДТП

Деталі інциденту повідомила поліція

У місті Волноваха Донецької області сталася ДТП з потерпілими за участю патрульного автомобіля. Про це інформує патрульна поліція Донеччини.

На момент пригоди екіпаж здійснював патрулювання Центральної вулиці.

Проїжджаючи біля будинку за номером 17, поліцейський допустила наїзд на пішохода, сказано у повідомленні.

Внаслідок наїзду 56-річна жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до медичного закладу.

Наразі на місці працюють слідчі ГУНП в Донецькій області, здійснюється охорона місця події, вилучаються докази.

Водій службового автомобілю та напарник отримали направлення на освідчення на стан сп'яніння. Поліцейська, яка керувала транспортним засобом відсторонена від несення служби.

Поліція просить не робити поспішних висновків, а в разі наявності будь-якої інформації - надати її до слідчих підрозділів, з метою повного і всебічного вивчення матеріалів.

Управління патрульної поліції в Донецькій області виражає жаль рідним та близьким, а також закликаємо до терпіння.

Розслідування ситуації та встановлення всіх фактів взято на контроль керівництвом Національної поліції та Департаменту патрульної поліції. Наразі триває службове розслідування.

Нагадаємо, у Чернівцях поліцейський автомобіль Mitsubishi Outlander скоїв смертельний наїзд на пішохода.