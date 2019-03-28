Внаслідок вибуху у Кропивницькому травмовано четверо людей



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До гасіння пожежі залучались 85 чоловік особового складу та 19 одиниць техніки Фото: ДСНС

З чотирьох постраждалих, двоє є співробітниками ДСНС

У Кропивницькому внаслідок вибуху на газовій заправці, який стався вчора, 27 березня, постраждало четверо людей, з них двоє співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«Внаслідок пожежі травмовано чотирьох осіб (з них двоє співробітників ДСНС), які наразі перебувають у Кіровоградській обласній лікарні, а саме: начальник караулу 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ м. Кропивницький, старший помічник начальника чергової зміни (з питань оперативного реагування) ОКЦ Управління та двоє громадян 1960 та 1977 р.н.», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники врятували поруч розташовану автогазозаправну станцію, близько 20 одиниць автомобільного транспорту, п’ять поруч розташованих приватних житлових будинків та трансформаторну підстанцію.

До гасіння пожежі залучались 85 чоловік особового складу та 19 одиниць техніки 1-го Державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький.

Причини пожежі з’ясовуються.

Нагадаємо, увечері 27 березня на відкритій автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами.

Під час пожежі на автостоянці в Кропивницького згоріли вщент 18 автомобілів. Ще 10 транспортних засобів пошкоджені.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих - двох рятувальників і одного водія газовоза. Їх госпіталізували з опіками різного ступеня тяжкості.