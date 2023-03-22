У Запоріжжі та Херсоні під час тривоги пролунали вибухи

Запорізька ОВА закликала місцевих жителів перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Також згодом про вибухи повідомили і в Херсоні. Про це повідомляють місцеві Telegram-канал.

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«У декількох районах міста було чути звуки вибухів», – зазначають у мережі.

У Запорізькій ОВА закликали місцевих жителів перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

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«Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали – не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Зберігаємо спокій та віримо у ЗСУ!» – закликали в ОВА.

Нагадаємо, в Україні зранку, саном на 09:00 завили сигнали тривоги. Спочатку червоним був схід країни, далі тривога поширилася на решту областей країни. Досі червоними залишаються Запорізька, Дніпропетровська та Луганська області.

Розпочалася 392-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту.