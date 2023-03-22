Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Запоріжжі та Херсоні під час тривоги пролунали вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Запоріжжі та Херсоні під час тривоги пролунали вибухи
фото ілюстративне

Запорізька ОВА закликала місцевих жителів перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Також згодом про вибухи повідомили і в Херсоні. Про це повідомляють місцеві Telegram-канал.

«У декількох районах міста було чути звуки вибухів», – зазначають у мережі.

У Запорізькій ОВА закликали місцевих жителів перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

«Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали – не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Зберігаємо спокій та віримо у ЗСУ!» – закликали в ОВА.

Нагадаємо, в Україні зранку, саном на 09:00 завили сигнали тривоги. Спочатку червоним був схід країни, далі тривога поширилася на решту областей країни. Досі червоними залишаються Запорізька,  Дніпропетровська та Луганська області.

Розпочалася 392-а доба російського широкомасштабного вторгнення.  РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту. 

Теги: Херсон Запоріжжя тривога відео Telegram

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Росіяни обстрілюють Хортицю, б'ють по житлових будинках Запоріжжя – Банкова
Росіяни обстрілюють Хортицю, б'ють по житлових будинках Запоріжжя – Банкова
Сили оборони півдня обіцяють нову «бавовну» в Криму
Сили оборони півдня обіцяють нову «бавовну» в Криму
Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жертви російської атаки по Київщині (відео)
Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жертви російської атаки по Київщині (відео)
У Запоріжжі та Херсоні під час тривоги пролунали вибухи
У Запоріжжі та Херсоні під час тривоги пролунали вибухи
Екскомандир львівського «Беркута» отримав підозру за організацію умисних вбивств на Майдані
Екскомандир львівського «Беркута» отримав підозру за організацію умисних вбивств на Майдані
Відомий український боксер Максим Галінічев загинув у війні проти Росії
Відомий український боксер Максим Галінічев загинув у війні проти Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Росію сколихнув сильний землетрус
84K
Що Московська церква залишає після себе. Фотоекскурсія Лаврою
30K
Скандал навколо нового глави Міносвіти: Лісовий готовий відмовитися від наукового ступеня
12K
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
11K
Історичне рішення. Облрада визначила нову дату заснування Київщини
9389
Не витримав брехні: гість шоу пропагандиста Соловйова втратив свідомість (відео)

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Вчора, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Вчора, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту