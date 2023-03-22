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В Україні масштабна повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога
колаж: glavcom.ua

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні зранку, саном на 09:00 завили сигнали тривоги. Спочатку червоним був схід країни, далі тривога поширилася на решту областей країни.

Нагадаємо, розпочалася 392-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту. 

Теги: тривога

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