У Житомирі горів тролейбус з пасажирами



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Екіпаж поліції прибув на місці події, однак ні транспортного засобу, ні очевидців там вже не було Фото: Житомир.info

Загоряння вдалося оперативно загасити

У понеділок, 16 вересня, на кінцевій зупинці «Гідропарк» у Житомирі загорівся тролейбус.

Про це повідомляє місцеве видання «Житомир.info».

Зазначається, що у тролейбусі в момент пожежі перебували пасажири.

У пресслужбі Держслужби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області повідомили, що виклик про займання надійшов о 14:52 год. Більше інформації в ДСНС не надали.

В патрульній поліції Житомирської області відзначили, що, очевидно, загоряння вдалося оперативно загасити.

«Виклик щодо події на «102» надійшов о 15.32. Через кілька хвилин, 15.38, екіпаж вже був на місці події, однак ні транспортного засобу, ні очевидців там вже не було. Про сліди пожежі свідчила лише піна на землі», - повідомила старший інспектор управління патрульної поліції в Житомирській області Тетяна Носадчук.

Житомирське трамвайно-тролейбусне управління не повідомляло про подію у себе на сайті.

До слова, у Київській області 15 вересня зафіксовано 68 пожеж на загальній площі 72,132 га.