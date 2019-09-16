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    Події в Україні

    У Житомирі горів тролейбус з пасажирами

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    <p>Екіпаж поліції прибув на місці події, однак ні транспортного засобу, ні очевидців там вже не було</p> - У Житомирі горів тролейбус з пасажирами

    Екіпаж поліції прибув на місці події, однак ні транспортного засобу, ні очевидців там вже не було

    Фото: Житомир.info

    Загоряння вдалося оперативно загасити

    У понеділок, 16 вересня, на кінцевій зупинці «Гідропарк» у Житомирі загорівся тролейбус.

    Про це повідомляє місцеве видання «Житомир.info».

    Зазначається, що у тролейбусі в момент пожежі перебували пасажири.

    У пресслужбі Держслужби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області повідомили, що виклик про займання надійшов о 14:52 год. Більше інформації в ДСНС не надали.

    В патрульній поліції Житомирської області відзначили, що, очевидно, загоряння вдалося оперативно загасити.

    «Виклик щодо події на «102» надійшов о 15.32. Через кілька хвилин, 15.38, екіпаж вже був на місці події, однак ні транспортного засобу, ні очевидців там вже не було. Про сліди пожежі свідчила лише піна на землі», - повідомила старший інспектор управління патрульної поліції в Житомирській області Тетяна Носадчук.

    Житомирське трамвайно-тролейбусне управління не повідомляло про подію у себе на сайті.

    До слова, у Київській області 15 вересня зафіксовано 68 пожеж на загальній площі 72,132 га.

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