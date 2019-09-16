На Київщині минулої доби зафіксовано 68 пожеж



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Зафіксовано 5 осередків загоряння торфу, 53 – трав’яного настилу, 8 – сміття на відкритій місцевості, а також лісові пожежі

Загалом 15 вересня у Київській області площа охоплена вогнем склала понад 72 га

У Київській області 15 вересня зафіксовано 68 пожеж на загальній площі 72,132 га. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА.

Зафіксовано, зокрема: 5 осередків загоряння торфу, 53 – трав’яного настилу, 8 – сміття на відкритій місцевості, а також лісові пожежі.

У Києві 15 вересня зафіксовано 29 пожеж, серед яких:

на території Микільського лісопаркового господарства горів трав’яний настил на площі 700 кв. м;

на території Дніпровського лісництва – трав’яний настил та сміття на площі 10 кв. м.

у Голосіївському районі горіло сміття на площі 150 кв. м.

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;

не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ.

Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Як повідомлялося, у Києві чоловік стріляв у рятувальників, поки вони гасили пожежу у його дворі.

Також на Київщині дві людини загинули через загоряння сухої травию.