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    На Київщині минулої доби зафіксовано 68 пожеж

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    Зафіксовано 5 осередків загоряння торфу, 53 &ndash; трав&rsquo;яного настилу, 8&nbsp;&ndash; сміття на відкритій місцевості, а також лісові пожежі - На Київщині минулої доби зафіксовано 68 пожеж
    Зафіксовано 5 осередків загоряння торфу, 53 – трав’яного настилу, 8 – сміття на відкритій місцевості, а також лісові пожежі

    Загалом 15 вересня у Київській області площа охоплена вогнем склала понад 72 га

    У Київській області 15 вересня зафіксовано 68 пожеж на загальній площі 72,132 га. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА.

    Зафіксовано, зокрема: 5 осередків загоряння торфу, 53 – трав’яного настилу, 8 – сміття на відкритій місцевості, а також лісові пожежі.

    У Києві 15 вересня зафіксовано 29 пожеж, серед яких:

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    • на території Микільського лісопаркового господарства горів трав’яний настил на площі 700 кв. м;
    • на території Дніпровського лісництва – трав’яний настил та сміття на площі 10 кв. м.
    • у Голосіївському районі горіло сміття на площі 150 кв. м.
    • обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
    • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
    • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
    • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
    • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;
    • не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ.

    Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

    Як повідомлялося, у Києві чоловік стріляв у рятувальників, поки вони гасили пожежу у його дворі.

    Також на Київщині дві людини загинули через загоряння сухої травию.

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