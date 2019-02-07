У Житомирі школярки жорстоко побили ровесницю



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Скріншот з відео

У місцевій поліції заявили, що інцидент відповідним чином зареєстрований і розслідується

У Житомирі дівчата-підлітки побили свою ровесницю. Відео інциденту опублікував у середу користувач Facebook Артур Малиновський.

«Я даю усю інформацію в цьому пості, яку я знаю, і стежитиму за тим, як просуватиметься ця справа і як будуть покарані ці житомирські хуліганки», - йдеться в повідомленні.

Малиновський стверджує, що дівчина в синій куртці на відео - Анастасія Юрковська, учениця вечірньої школи в Житомирі. За його словами, вона й раніше «славилася» своїм характером.

У місцевій поліції заявили, що інцидент відповідним чином зареєстрований і розслідується. Стверджується, що встановлено особу потерпілої та її кривдниць. Усі вони учениці декількох шкіл Житомира.

«Зараз працівники ювенальної превенції Житомирського відділу поліції спілкуються з 14-річною дівчиною, яка є однією з основних дійових осіб на відео. Раніше вона вже неодноразово потрапляла в поле зору поліцейських за залишення місця проживання та інші негативні прояви поведінки», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині молодики побили до півсмерті дідуся.