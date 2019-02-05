На Київщині молодики побили до півсмерті дідуся



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Розбійний напад на дідуся скоєно у його хаті Фото: Нацполіція

Нападники викрали у пенсіонера гроші і втекли

У селі Розумниця Ставищанського району тяжко побитого сусіда знайшов у його обійсті односелець і зателефонував до поліції. Каретою швидкою допомоги 78-річного чоловіка шпиталізовано зі струсом головного мозку та травмою голови до хірургічного відділення лікарні. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Напівживий пенсіонер зміг повідомити працівникам поліції, що нападників було двоє, один з них був у темній балаклаві. Вони били старенького обухом сокири по голові. А коли той не зміг чинити опору, викрали гроші і втекли у невідомому напрямку.

«Працівники Ставищанського відділення поліції провели низку оперативних розшукових заходів, і вже за лічені години один зі зловмисників надавав правдиві покази щодо скоєного ним злочину. Його поплічника, який переховувався від поліції по сільських городах, теж невдовзі було затримано», - інформують у поліції.

Нападниками виявилися жителі Ставищанщини 21 та 28-річного віку, які затримані у порядку ст. 208 КПК України і наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Один з учасників розбійного нападу розповів поліцейським, що гроші, здобуті злочинним шляхом, вони витратили упродовж ночі на розваги: таксі, алкоголь, харчі та на гру в лотерею.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри. Міру запобіжного заходу на час досудового розслідування обере для них суд.