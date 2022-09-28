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Україна отримає від Німеччини техніку для наступу на окуповані території

glavcom.ua
Україна отримає від Німеччини техніку для наступу на окуповані території
Німеччина допомагає Україні у війні з РФ

Влада Федеративної Республіки Німеччина готується до відправки на територію України певного спеціального військового обладнання для наступу

Берлін підготував до відправки в Україну десять мостових систем, трьох середніх мостових систем, а також дев’яносто великовантажних причепів. Про це йдеться у публікації bundesregierung.de.

Крім того, як відомо, ФРН вже передала Збройним силам України шість кулеметів Maschinengewehr 3 (MG3). Вони будуть встановлені на броньовані ремонтно-евакуаційні транспортні засоби. Було передано також і боєзапас на тридцять тисяч гранат калібру сорок міліметрів.

В оприлюдненому повідомленні сказано: «Виходячи з міркувань безпеки, уряд Німеччини утримується від надання детальної інформації щодо дат та способів транспортування всього цього до моменту передачі».

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. Як відомо, після російського вторгнення в Україну президент РФ Володимир Путін, представники влади та пропагандисти неодноразово натякали, що Росія може застосувати ядерну зброю.

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Теги: окупанти зброя війна Олаф Шольц

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