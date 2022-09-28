«Росія вже програла війну». Голова Європарламенту зробив гучну заяву

Володимир Путін продовжує ескалацію агресії в Україні, але ці спроби завершаться крахом для російського диктатора

Серед світових політиків існує глобальний консенсус щодо неприпустимості застосування зброї масового ураження, цю позицію поділяє зокрема і Китай, проте президент РФ Володимир Путін продовжує ескалацію агресії в Україні. Про це верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель написав у блозі на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків 27 вересня.

«Морально і політично Росія справді вже програла війну, і все більше програє її на полі бою. Однак, на жаль, президент Путін продовжує свій небезпечний шлях ескалації. Він намагається залякати Україну та всі країни, які її підтримують», – написав дипломат.

На думку Борреля, ці спроби зазнають невдачі, як і інші, зроблені Росією в останні місяці. Проте ще багато людей можуть загинути, перш ніж президент РФ вирішить припинити вогонь.

Боррель підкреслив, що ця війна «набагато більша, ніж війна в Європі»: Росія втягує світ в економічний спад і глобальну продовольчу кризу, також під питання поставили принципи глобального світоустрою.

«На карту поставлено захист слабших держав від сильніших. Чи хочемо ми глобального верховенства закону, чи хочемо закону джунглів? Чи віримо ми у сфери впливу, чи у вільний вибір суверенних держав?» – спитав дипломат.

Він закликав усіх світових лідерів надіслати Росії чіткий і єдиний сигнал щодо неприйнятності застосування зброї масового ураження за жодних обставин.

«Мені було приємно, що під час нашої двосторонньої зустрічі до нашої позиції приєднався міністр закордонних справ Китаю, серед інших. Враховуючи те, що я чув у Раді безпеки ООН і під час моїх різних двосторонніх зустрічей, схоже, існує глобальний консенсус, на який ми маємо спиратися», – зазначив він.

За оцінкою Борреля, Росія внаслідок своїх дій за останні декілька тижнів стала помітно ізольованішою у міжнародному товаристві.

«Тепер міжнародне товариство має змусити Росію припинити цю війну, за жодних обставин не застосовувати зброю масового знищення та забезпечити притягнення Росії до відповідальності за її дії», – наголосив голова дипломатії ЄС.

Нагадаємо, раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. Як відомо, після російського вторгнення в Україну президент РФ Володимир Путін, представники влади та пропагандисти неодноразово натякали, що Росія може застосувати ядерну зброю.

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